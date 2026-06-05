UYGULAMALI SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?

KPSS puan sıralamasına göre her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacak.

Son sıradaki adayla aynı puanı alan tüm adaylar da uygulamalı sınava katılma hakkı elde edecek.

Bu kapsamda uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri 16-20 Temmuz tarihleri arasında ilgili Adalet Komisyonlarının internet sitelerinde ilan edilecek.

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Adayların nihai başarı puanı, uygulamalı sınav ile sözlü sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.

Başarı sıralaması en yüksek puandan başlanarak oluşturulacak ve Adalet Komisyonları tarafından hazırlanan nihai başarı listeleri doğrultusunda atamalar gerçekleştirilecek.