Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler?
Adalet Bakanlığı, icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, "Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak başvurular KPSS puanları esas alınarak değerlendirilecek. İşte Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı şartları ve başvuru tarihleri...
Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı başvuru takvimi ve şartları Resmi Gazete'de yayımlanan kararın ardından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarının başvurabileceği alım sürecinde uygulamalı ve sözlü sınav aşamaları da bulunuyor. Başvuru süreci, KPSS şartı, sınav takvimi ve değerlendirme kriterleri de ilanla birlikte netlik kazandı. Peki, Adalet Bakanlığı 900 icra katibi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte detaylar...
ADALET BAKANLIĞI 900 İCRA KATİBİ ALIMI YAPILACAK
Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Bakanlığın yetki verdiği Adalet Komisyonu Başkanlıklarınca gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınavlar sonucunda toplam 900 sözleşmeli icra katibi istihdam edilecek. Adaylar, sınav süreçlerini tamamladıktan sonra başarı durumlarına göre ilgili pozisyonlara atanacak.
ADALET BAKANLIĞI İCRA KATİBİ ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?
İcra katibi alımı için başvurular 7 Haziran'da başlayacak ve 22 Haziran günü saat 23.59'da sona erecek.
Adaylar başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
İCRA KATİBİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İlana göre adayların 2024 KPSS'den en az 70 puan almış olması gerekiyor.
Başvuruda kabul edilecek puan türleri şu şekilde:
Lisans mezunları için KPSSP3
Ön lisans mezunları için KPSSP93
Ortaöğretim mezunları için KPSSP94
Her öğrenim düzeyi kendi puan türü içerisinde değerlendirilecek.
UYGULAMALI SINAVA KİMLER ÇAĞRILACAK?
KPSS puan sıralamasına göre her bir Adalet Komisyonu için ilan edilen kadro sayısının 10 katı kadar aday uygulamalı sınava çağrılacak.
Son sıradaki adayla aynı puanı alan tüm adaylar da uygulamalı sınava katılma hakkı elde edecek.
Bu kapsamda uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav merkezleri 16-20 Temmuz tarihleri arasında ilgili Adalet Komisyonlarının internet sitelerinde ilan edilecek.
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Adayların nihai başarı puanı, uygulamalı sınav ile sözlü sınavdan aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.
Başarı sıralaması en yüksek puandan başlanarak oluşturulacak ve Adalet Komisyonları tarafından hazırlanan nihai başarı listeleri doğrultusunda atamalar gerçekleştirilecek.
SONUÇLARIN ARDINDAN ATAMALAR YAPILACAK
Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından başarılı adaylar, Adalet Bakanlığı bünyesindeki icra dairelerinde görevlendirilecek. Personel alımına ilişkin tüm duyuru ve sonuçlar ilgili Adalet Komisyonlarının resmi internet siteleri ile Kariyer Kapısı platformu üzerinden yayımlanacak.