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Haberler Dünya Adalet Bakanlığı, ABD ve Almanya'yı kınadı
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Adalet Bakanlığı, 'Kavala' kararını eleştiren ABD ve Almanya'yı kınadı

Adalet Bakanlığı, İstanbul Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet, diğer 16 sanığa da 18 yıl hapis cezası verilmesine tepki gösteren ABD ve Almanya'yı kınadı. Adalet Bakanlığınca, Türkiye'de devam eden yargılamalara ilişkin yapılan açıklamaların Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamına geldiği belirtilerek, "Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanlığı, ABD ve Almanya'yı kınadı
Adalet Bakanlığı, ABD ve Almanya'yı kınadı
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HABERTURK.COM / AA

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'ya, TCK'nın 312/1 maddesi gereğince "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermesinin ardından ABD ve Almanya karara tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price "ABD, mahkemenin Osman Kavala'ya verdiği ceza kararından dolayı derinden rahatsız ve hayal kırıklığına uğramış durumdadır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri'nin açıklamasında "Osman Kavala'nın haksız bir biçimde mahkum edilmesi, insan haklarına saygı, temel özgürlükler ve hukukun üstünlüğüyle tutarlı değildir. Türkiye'yi bir kez daha Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyarak Osman Kavala'yı ve keyfi olarak hapsedilen diğerlerini serbest bırakmaya çağırıyoruz" denildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da, mahkemenin verdiği kararın, "Türkiye'nin, Avrupa Konseyi üyesi ve Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak kabul ettiği hukuk devleti standartları ve uluslararası yükümlülüklerle kökten tezat oluşturduğunu" dile getirerek, Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını beklediklerini vurguladı.

"TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR HUKUK DEVLETİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu anımsatıldı ve "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Türk milleti, egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır." vurgusu yapıldı.

Anayasa'ya göre yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığına işaret edilen açıklamada, kimsenin mahkemelere talimat veremeyeceği kaydedildi.

Mahkemelerin Anayasa, kanunlar ve hukuka uygun vicdani kanıya göre karar verdiği bildirilen açıklamada, "Anayasa'mıza göre hiçbir makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili olarak mahkemelere emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Devam etmekte olan bir yargılama sürecine müdahale etmek, hukukun üstünlüğü ilkesine aykırı olduğu gibi, anayasa ve kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"AÇIKLAMALAR TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK DEMEK"

Devam eden yargı süreçlerine ilişkin başka ülkelerce yapılan açıklamaların, Türkiye'nin iç işlerine karışmak anlamı taşıyacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görülmekte olan bir dava ile ilgili olarak ABD ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler ve uluslararası kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar, bağımsız ve egemen bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türk milleti adına karar veren bağımsız mahkemelerimize ve hakimlerimize yönelik bir müdahaledir, Türkiye'nin iç işlerine karışmaktır. Bağımsız ve tarafsız Türk yargı makamlarının verdiği kararlara ilişkin olarak yapılan ve yargımıza müdahale anlamı taşıyan bu açıklamaları şiddetle kınıyoruz."

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