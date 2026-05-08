Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin kişilik personel alımıyla ilgili hazırlıklar gündemdeki yerini koruyor. Alımlar kapsamında adliyeler ve ceza infaz kurumlarında görev yapmak üzere infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadroların açılması bekleniyor. Başvuru sürecinin ise geçmiş dönemlerde olduğu gibi büyük oranda e-Devlet üzerinden yürütülmesi öngörülüyor. Bu kapsamda “Adalet Bakanlığı personel alımı resmi ilanı yayınlandı mı, kadro dağılımı netleşti mi, başvuru şartları neler?” sorularının cevabı haberimizde...