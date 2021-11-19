'Adamlar', sessizliğini bozdu 0:00 / 0:00

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Elektronik ve alternatif müziği kesiştiren yeni EP, "Harekete kimse mâni olamaz", perküsif elementler ve karanlık ambiyansların, alaturka ve rap vokallere eşlik etmesi ile saykedelik bir hava yaratıyor.

"Kendini yenileyerek dönüşmek bu hayatın bitmeyen yolculuğu." şeklinde özetledikleri dört şarkıdan oluşan EP, dinleyicileri 'Adamlar'ın müziğinde yeni keşiflere çıkarıyor.

EP'nin çıkış şarkısı "Dal" için çekilen, izleyiciyi kendisi içinde bir yolculuğa çıkaran klibin yönetmen koltuğunda Burak Kolcu oturuyor.



"Adamlar"dan "Harekete Kimse Mâni Olamaz", tüm dijital platformlarda, "Dal" şarkısının klibi ise Adamlar YouTube kanalında yayında!