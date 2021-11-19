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Haberler Müzik 'Adamlar', sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
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'Adamlar', sessizliğini bozdu

'Adamlar' grubu, uzun süren sessizliğin ardından kendine has yeni tavırlarıyla müzikseverlerle buluşuyor. Albümün ilk bölümü olan ve dört şarkıdan oluşan yeni EP'leri "Harekete Kimse Mâni Olamaz. Part1" yayında. Söz ve müzikleri Tolga Akdoğan'a ait olan şarkıların düzenlemesinde yine Tolga Akdoğan ile Emre Malikler ve Gürhan Öğütücü imzası bulunuyor

'Adamlar', sessizliğini bozdu - Magazin haberleri
'Adamlar', sessizliğini bozdu
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HABERTURK.COM

Elektronik ve alternatif müziği kesiştiren yeni EP, "Harekete kimse mâni olamaz", perküsif elementler ve karanlık ambiyansların, alaturka ve rap vokallere eşlik etmesi ile saykedelik bir hava yaratıyor.

"Kendini yenileyerek dönüşmek bu hayatın bitmeyen yolculuğu." şeklinde özetledikleri dört şarkıdan oluşan EP, dinleyicileri 'Adamlar'ın müziğinde yeni keşiflere çıkarıyor.

EP'nin çıkış şarkısı "Dal" için çekilen, izleyiciyi kendisi içinde bir yolculuğa çıkaran klibin yönetmen koltuğunda Burak Kolcu oturuyor.

"Adamlar"dan "Harekete Kimse Mâni Olamaz", tüm dijital platformlarda, "Dal" şarkısının klibi ise Adamlar YouTube kanalında yayında!

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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