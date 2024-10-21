Adana'da cuma namazını fırsata çeviren 2 işçi 7 milyon TL değerinde kumaş çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesinde bulunan bir tekstil atölyesinde çalışan 2 işçi, 1 yıl boyunca cuma namazlarını fırsat bilerek 7 milyon TL değerinde vurgun yaptı.

İddiaya göre, tekstil atölyesinde çalışan 66 yaşındaki Mustafa N. ile Suriye uyruklu Ahmet El-Hüseyin 1 yıl boyunca atölyede bulunan diğer çalışanların cuma namazına gitmesini fırsata çevirerek 7 milyon değerinde 500 top kumaş çaldı.

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Ürünlerinin eksildiğini fark eden Selim K., çalışanlarından şüphelenince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelemeler sonucunda güvenlik kameralarının cuma günleri saat 12.00 - 13.00 sıralarında kapatıldığını fark eden polis, olayda kullanılan kamyonete ulaştı. Ulaşılan kamyonetten ise hırsızlığı Mustafa N. ve Ahmet El-Hüseyin'in yaptığı belirlendi. Emniyette ifadeleri sırasında Mustafa N.'nin “Patron ve diğer işçilerin namaza gittiği saatlerde hırsızlık yaptık. Borcum olduğu için kumaşları çalıp, değerinin altına satıyorduk.” dediği öğrenildi. Ayrıca Mustafa N. ifadesinde, Suriye uyruklu Ahmed El-Hüseyin'in sadece kamyoneti ve alıcıyı ayarladığını söyledi.