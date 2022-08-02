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Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Adana'da otomobilin motosiklete arkadan çarptığı kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Adana'da otomobilin aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 01 EMG 73 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Huzurevleri Mahallesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aynı yönde ilerleyen 01 FEH 74 plakalı motosiklete çarptı.

AA'nın haberine göre; Motosiklet sürücüsü Muhammed İsmail Muyam olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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