Yedek parça deposunda korkutan yangın: 2 yaralı

Adana'da yedek parça deposunda çıkan yangın söndürüldü. AA'nın haberine göre; merkez Seyhan ilçesi Modern Sanayi Sitesi'nde bisiklet ve motosiklet yedek parça deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

2 İŞÇİ YARALANDI

Yangını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen ve depo çalışanı olduğu belirtilen S.G. ile A.M. yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.