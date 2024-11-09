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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Adana Demirspor: 0 - Eyüpspor. 1 | MAÇ SONUCU - ikas Eyüpspor Haberleri

        Adana Demirspor: 0 - Eyüpspor. 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu'nun golüyle kazanan Eyüpspor, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise haftayı 2 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.11.2024 - 21:02 Güncelleme: 09.11.2024 - 21:02
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        Eyüpspor, Adana'da tek golle kazandı!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oyanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.

        Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu attı.

        Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. oldu. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Trabzonspor'a konuk olacak.

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