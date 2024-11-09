Adana Demirspor: 0 - Eyüpspor. 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Ahmed Kutucu'nun golüyle kazanan Eyüpspor, puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yerleşti. Adana Demirspor ise haftayı 2 puanla tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oyanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Eyüpspor oldu.
Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 9. dakikada Ahmed Kutucu attı.
Bu sonucun ardından İstanbul temsilcisi puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. oldu. Adana Demirspor ise 2 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Eyüpspor, evinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Trabzonspor'a konuk olacak.