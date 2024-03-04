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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor: 1 - Fatih Karagümrük: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Adana Demirspor ligde 10 maç sonra kazanırken Hikmet Karaman yönetiminde de ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 19:00 Güncelleme: 04.03.2024 - 19:30
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        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Adana Demirspor 1-0'lık skorla kazandı.

        Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golü 27. dakikada penaltıdan Mario Balotelli attı.

        Bu sonucun ardından Mavi Lacivertliler puanını 35'e yükseltti, Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı.

        Fatih Karagümrük forması giyen Federico Ceccherini, 90+8. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Mavi Lacivertliler, ligdeki 10 maçlık galibiyet hasretine son verirken teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde de ilk 3 puanını aldı.

        Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi ise Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4’üncü dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top direkten dışarıya çıktı.

        12’nci dakikada sol kanattan Mendoza'nın ceza sahası içinde gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

        25’inci dakikada rakip yarı sahasında topla buluşan Balotelli, şık bir ara pasıyla ceza sahasına sarkan Michut’u gördü. Bu oyuncu Salih Dursun’un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem, penaltı noktasını gösterdi.

        27’nci dakikada Balotelli, penaltı vuruşunda topu sağ alt köşeden ağlara yolladı: 1-0

        37’nci dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Mohammadi'nin şutunda top, kaleciden oyun alanına geri döndü.

        40’ıncı dakikada soldan ilerleyen Yusuf Erdoğan'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Sirigu son anda topu kornere çeldi.

        Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle son buldu.

        52’nci dakikada Eysseric’in kullandığı serbest vuruşta top bir anda Marcao’nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşu Gravillon’a çarpıp dışarı çıktı.

        55’inci dakikada Karagümrük’ün sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde yükselen Salih, topu kafayla kaleye gönderdi. Meşin yuvarlak, kalecide kaldı.

        69’uncu dakikada sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta, top az farkla auta gitti.

        90+8'inci dakikada Ceccherini, Maestro'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Hakem Murat Erdoğan, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izledi ve Ceccherini'ye direkt olarak kırmızı kart çıkardı.

        Karşılaşma, Adana Demirspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        STAT: Yeni Adana

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Murat Şener

        ADANA DEMİRSPOR: Magomedaliev- Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk.89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk.69 Aımbetov)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Sirigu, Sangare (Dk.77 Ceccherını), Biraschi, Salih, Levent, Feghouli (Dk.76 Teklıc), Kourbelis, Emre Mor (Dk.89 Bertolaccı), Eysseric, Can Keleş (Dk.46 Güven), Marcao

        GOL: Dk.27 Balotelli (P) (Adana Demirspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+8 Ceccherini (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Semih, Mohammadi, Maestro, Atal (Adana Demirspor), Eysseric, Salih, Güven, Emre Mor (Fatih Karagümrük)

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