Stat: Yeni Adana Stadı
Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık
AdanaDemirspor: Zubas, Kaan Kanak (Dk. 70 Süleyman Koç),Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Okan Alkan, Sedat Şahintürk (Dk. 84 Emircan Altıntaş),Gökhan İnler, Hasan Kılıç, Ezeh (Dk. 46 Yunus Akgün),Sinan Kurt (Dk. 84 Traore),Pa Dibba (Dk. 60 Mehmet Akyüz)
İstanbulspor: Ljubic, Wellington, Melih Kabasakal, Etoga, Ali Yaşar (Dk. 89 Ali Dere),Uygar Mert Zeybek (Dk. 46 Ethemi),Onur Ergün, Rroca, Levent Ayçiçek, Mirkan Aydın (Dk. 57 Eslem Öztürk),İbrahim Yılmaz (Dk. 89 Koray Kılınç)
Goller: Dk. 7 Pa Dibba, Dk. 52 Gökhan İnler (Adana Demirspor)
Sarıkartlar: Dk. 33 Kaan Kanak, Dk. 44 Ezeh, Dk. 90+3 Süleyman Koç (Adana Demirspor),Dk. 73 Wellington, Dk. 88 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor)
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