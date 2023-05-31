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Adana Demirspor Başkanı Sancak: Fenerbahçe kupayı inşallah alır diye dua ediyoruz

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı alması için dua ettiklerini söyledi

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Fenerbahçe kupayı inşallah alır diye dua ediyoruz
AA

Murat Sancak, yaptığı açıklamada, sezon başında kamuoyuna hedeflerinin ilk 5 olduğunu belirtmesine karşın, kendi içlerinde hedeflerini ilk 2 sıra olarak belirlediklerini anlatarak, "Geldiğimiz noktada ilk 3 hedefimiz bitti artık. Beşiktaş yenilgisinden sonra 4. sıraya demir attık. Başakşehir'le aramızdaki farka da bakınca 4. sırayı garantilemiş olduk. Kalan maçları da kaybetsek yine 4.'yüz. Şimdi Fenerbahçe'ye dua ediyoruz. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı alırsa hayırlısıyla Konferans Ligi'ne gideceğiz. Alamazsa da yapacak bir şey yok ama inşallah alır diye dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"YILDIZ DEĞİL, İHTİYAÇ OLAN YERLERE ADAM ALACAĞIZ"

Önümüzdeki sezonun transfer planlamasını yaptıklarını ve çekirdek kadroyu koruduktan sonra 2-3 takviyeyle yola devam etmek istediklerini dile getiren Murat Sancak, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer Avrupa'ya gidersek farklı bir planlama olacak, gidemezsek farklı bir transfer politikamız olacak. Yıldız değil, ihtiyaç olan yerlere adam alacağız. Bize katkı sağlayacak isimleri alacağız. Marka ya da yıldız peşinde değiliz."

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İtalyan teknik adam Vincenzo Montella'nın kulüpteki geleceği hakkında da konuşan Sancak, şunları söyledi:

"Montella ile geçtiğimiz günlerde oturup konuştuk ve sezonu bitirdikten sonra görüşmeyi kararlaştırdık. Kalmazsa yurt dışına gidecektir diye tahmin ediyorum çünkü ailesini çok özlüyor. Kalmasını arzu ederiz. Kalırsa kalır, kalmazsa da dünyanın sonu değil."

"500 MİLYON DOLARLIK YAYIN GELİRİNDEN 115 MİLYON DOLARA DÜŞMÜŞ BİR LİGİMİZ VAR"

Gerek Adana Demirspor'un gerekse de Türk futbolunun gelecek sezon her bakımdan daha iyi bir noktaya gelmesi gerektiğinin de altını çizen Murat Sancak, "Takımlarımız, Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler, seyirciler, şehirler açısından inşallah daha iyi durumda oluruz. Olmamız da lazım başka çaremiz yok. 500 milyon dolarlık yayın gelirinden 115 milyon dolara düşmüş bir ligimiz var. İnşallah bunu artırarak devam ederiz. Ancak el birliğiyle, arzulayarak, kenetlenerek, doğruyu bularak, doğru hareket ederek buraya ulaşabiliriz. Temennimiz bu." açıklamasında bulundu.

Adana Demirspor taraftarına da değinen Sancak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Taraftarımız muhteşem, tek kelimeyle muhteşem. Türkiye'de ilk 4 deniliyordu ama artık ilk 5 denilecektir diye düşünüyorum. Seyirci açısından bakıldığında, yapılan hareketlerle, gelen takımlara gösterilen misafirperverlikle adından söz ettirecekler. Her geçen gün her bakımdan daha da iyi olacağız inşallah."

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