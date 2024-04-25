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        Adana Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi sakatlık şoku: Yusuf Sarı, Emre Akbaba...

        Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 22:46 Güncelleme: 25.04.2024 - 22:46
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        A.Demirspor'da Galatasaray maçı öncesi şok!
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        Adana Demirspor'un yıldız oyuncuları Emre Akbaba ve Yusuf Sarı, Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

        TRT Spor'un haberine göre; Adana Demirspor'da sakatlıkları bulunan Yusuf Sarı ve Emre Akbaba, Galatasaray ile oynanacak maçın kadrosunda yer almayacak.

        Adana Demirspor'da Yusuf Sarı bu sezon çıktığı 30 maçta 5 gol 10 asist kaydederken, Emre Akbaba çıktığı 39 maçta 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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