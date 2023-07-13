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        Adana Demirspor'dan Luis Nani bombası!

        Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Nani, Adana Demirspor'a transfer oluyor. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, Akdeniz ekibiyle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.

        Habertürk
        Giriş: 13.07.2023 - 15:18
        Nani Süper Lig'e dönüyor!
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        Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde bombayı patlatıyor. Akdeniz ekibi, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Luis Nani'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

        Adana Demirspor'un prensip anlaşmasına vardığı 36 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu, son detayları görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

        İstanbul Havalimanı'nda Adana Demirsporlu yetkililerin karşıladığı 36 yaşındaki oyuncu, kendisini bekleyen araçla, takımın kamp yaptığı Bolu'ya hareket etti.

        Kariyerinde Sporting Lizbon, Manchester United, Valencia ve Lazio formaları giyen Portekizli futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynamıştı. Nani, sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergilemişti.

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