Adana Demirspor'dan Luis Nani bombası! Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Nani, Adana Demirspor'a transfer oluyor. 36 yaşındaki Portekizli yıldız, Akdeniz ekibiyle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geldi.