Adana Demirspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'de 25. haftasında Adana Demirspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Süper Lig tarihinde Kasımpaşa'yı konuk ettiği üç maçı da kaybetmeyen Adana Demirspor, bu karşılaşmalarda rakibine gol izni de vermedi. Peki, Adana Demirspor-Kasımpaşa FK maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı Adana Demirspor- Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek. 2024 yılında henüz galibiyet alamayan Yukatel Adana Demirspor, Kasımpaşa maçını kazanıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.
Konuk Kasımpaşa ise Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor galibiyetleri ile 6'ncı sırada bulunuyor. Spor tutkunları Adana Demirspor- Kasımpaşa FK maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırıyor. İşte, detaylar...
ADANA DEMİRSPOR - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Kasımpaşa maçı 9 Şubat Cuma (bugün) saat 20:00'de oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'de naklen yayınlanacak.
ADANA DEMİRSPOR GALİBİYETE HASRET
Ligde uzun süredir galibiyet alamayan Adana Demirspor, taraftarı önünde Kasımpaşa’yı konuk edecek.
Oynadığı son 7 maçta 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı yenerek bu kötü gidişata son vermek istiyor.
Öte yandan oynadığı son 2 lig maçını kazanan Kasımpaşa, üç puanı hanesine yazdırıp üst sıralarda Avrupa şansını yakalamak istiyor.