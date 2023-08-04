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        Haberler Futbol Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak? ADS Osijek maçı... - Futbol Haberleri

        Adana Demirspor Osijek 3. ön eleme turu maçı ne zaman, hangi gün ve biletler ne zaman çıkacak?

        Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde büyük bir başarıya imza atarak Romanya ekibi 1907 Cluj'u turnuvanın dışına iten temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan ekibi Osijek ile eşleşti. İşte, play-offlara kalabilmek için Osijek'i de geçmek isteyen Adana Demirspor'un 3. ön eleme turu ilk maçı hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 12:56
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        Adana Demirspor Osijek maçı ile ilgili araştırmalar şimdiden başlamış durumda. Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarına oldukça iyi bir başlangıç yapan Akdeniz temsilcisi, bu kez Hırvatistan ekibi Osijek karşısında tur arıyor. İşte, Adana Demirspor Osijek mücadelesi hakkında ilk bilgiler...

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI NE ZAMAN?

        Adana Demirspor Osijek maçı 10 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Zorlu mücadelenin başlama saati, biletleri ve hakemi ise ilerleyen günlerde açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

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        ADANA DEMİRSPOR OSIJEK MAÇI HANGİ KANALDA?

        UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçına sahne olacak Adana Demirspor Osijek karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil.

        Mavi şimşeklerin turnuvadaki ilk iki mücadelesi TV8,5'tan canlı yayınlanmıştı.

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        RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE ADANA DEMİRSPOR'UN OLASI PLAY-OFF RAKİBİ KİM?

        Adana Demirspor Osijek UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı ise 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

        Mavi lacivertliler bu turu da geçmesi halinde ise bu turda da gülen taraf olduğu takdirde play-offlara yükselecek ve play-offları da geçmesi halinde UEFA Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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        ADANA DEMİRSPOR MUHTEMEL 11

        Karacic, Svensson, Dorukhan, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre Akbaba, Yusuf Sarı, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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