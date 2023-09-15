Adana Demirspor, PSG'den Michut'u kadrosuna kattı!
Adana Demirspor, Paris Saint Germain'de forma giyen 20 yaşındaki genç oyuncu Edouard Michut'u satın alma opsiyonuyla kiraladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yukatel Adana Demirspor, Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'de forma giyen 20 yaşındaki futbolcu Edouard Michut'yu kadrosuna kattığını duyurdu.
Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Edouard Michut ile 1 yıllık kiralık satın alma opsiyonlu anlaşmaya varmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kariyerinde toplam 49 karşılaşmaya çıkan Edouard Michut 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi.