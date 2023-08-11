Adana Demirspor'un play-off rakibi kim? UEFA Konferans Ligi Adana Demirspor'un muhtemel rakipleri
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan ekibi Osijek'i ağırladı. Bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile ülkemizi söz konusu turnuvada temsil eden Akdeniz ekibi, rakibini 5-1 ile geçti v ilk maçta avantajlı skoru elde etmeyi başardı. İşte, turu geçmesi halinde Adana Demirspor'un play-offlardaki muhtemel rakipleri...
UEFA Konferans Ligi'nde Adana Demirspor rüzgarı esmeye devam ediyor. Güçlü Romanya ekibi 1907 Cluj'u turnuvanın dışına itip bir üst tura yükselen mavi şimşekler, bu kez de Hırvatistan ekibi Osijek'i gole boğarak play-off kapılarını ardına kadar araladı. İşte, temsilcimizin 3. ön eleme turunu geçmesi halinde muhtemel rakipleri...
MAVİ ŞİMŞEKLER, PLAY-OFFLARIN KIYISINDA!
UEFA Konferans Ligi ilk maçında sahasında Osijek ile karşılaşan Adana Demirspor, rakibini Svensson, Yusuf Sarı, N'Diaye (2) ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 5-1 mağlup etti.
ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL PLAY-OFF RAKİPLERİ KİMLER?
Mavi lacivertliler, Osijek'i turnuvanın dışına itmesi halinde Olympiakos (Yunanistan) – Genk (Belçika) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
İki takım arasındaki ilk maçı Olympiakos, 1-0 kazanmayı başardı.
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
Konferans Ligi elemeleri play-off turunda ilk maçlar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
OSIJEK ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Osijek Adana Demirspor maçı 17 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de oynanacak ve zorlu mücadele TV8,5'tan canlı yayınlanacak.