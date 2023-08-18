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ADANA KONUM BİLGİSİ Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır. Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş, güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde, batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Türkiye’nin yüzölçümü 783.562 km² olmakla birlikte Adana'nın yüzölçümü 13.844 km² dir ve Türkiye’nin %1.77 lik kısmına denk gelmektedir. 2019 güncel TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu 83,154,997 ve Adana nüfusu 2,237,940 olmak üzere Türkiye’nin %2.69 lık kısmını kapsar ve Adana Türkiye’nin 6. kalabalık ilidir. Adana’nın nüfus yoğunluğu (km² ye düşen kişi sayısı) 161.65 kişi/km² ve bu yoğunlukla Türkiye’de 12. sırada yer almaktadır. ADANA DEPREM HARİTALARINI DETAYLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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ADANA DEPREM TARİHİ İLE RİSK RAPORU 27 Haziran 1998 günü Adana-Abdioğlu merkezli 6.3 şiddetindeki deprem Adana ve civarının önemli deprem bölgelerinden biri olduğunu göstermiştir. Son 10-15 yılda büyük miktarda göç alan Adana ve çevresinde kontrolsuz ve alt yapıları yetersiz yeni yerleşim alanlarının oluştuğu da göz önüne alındığında, önümüzde duran tehlikeyi iyi bilmemiz ve gerekli önlemleri önceden almamız gerekmektedir. Adana ve Civarında Depremleri Oluşturan Ana Fay Zonları Adana ve civarında oluşan depremler incelendiğinde bu depremlerin üç ana fay hattında yoğunlaştığı görülmektedir. ADANA DEPREM HARİTALARINI DETAYLI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ