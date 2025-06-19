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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana haberleri: Genç kadın evinin önünde öldürüldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!

        Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, başından tüfekle vurulmuş halde bulunan 35 yaşındaki Tülay Ayyıldız, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ayyıldız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 15:23 Güncelleme: 19.06.2025 - 15:23
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        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
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        Adana'da yürek yakan olay, sabah saatlerinde Saimbeyli ilçesi Ayvacık Mahallesi'nde meydana geldi.

        EVİN ÖNÜNDE BAŞINDAN VURDULAR

        Tülay Ayyıldız'ın (35) evinin sokağından silah sesi duyanlar, kadını, evinin önünde başından tüfekle vurulmuş halde buldu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre mahallelinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ayyıldız, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Tülay Ayyıldız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ayyıldız'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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