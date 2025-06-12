Motosikletli kuryeye çarptı! Kaskını ezip gitti!
Adana'da, otomobiliyle motosikletine çarptığı kurye ile tartışan kadın sürücü, yerdeki kaskı ezip küfrederek, olay yerinden kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Adana'da kaza, dün öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı’nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kadın sürücünün yönetimindeki SUV tarzı araç, motosiklete çarptı.
MOTOSİKLET DEVRİLDİ TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'daki habere göre motosiklet devrilirken, kurye ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı.
ARACI ONUN ÜZERİNE SÜRDÜ
Hafif yaralanan kurye, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdiği sırada kadın sürücü, otomobilini onun üzerine sürdü.
KURYENİN KASKINI EZDİ
Kurye son anda kaçarken, sürücü otomobiliyle yerdeki kaskı ezip küfrederek, kaçtı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kuryenin şikayeti üzerine olaya ilişkin inceleme başlatıldı.