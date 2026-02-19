Canlı
Habertürk
Habertürk
        Adana haberleri: Öğrenci servisi dereye düştü: 2'si ağır 9 yaralı

        Öğrenci servisi dereye düştü: 2'si ağır 9 yaralı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğrenci servisinin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince minibüs, yol kenarındaki dereye düştü. Kazada, serviste bulunanlardan 2'si ağır, 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 13:40 Güncelleme: 19.02.2026 - 13:45
        Öğrenci servisi dereye düştü: 2'si ağır 9 yaralı
        Adana'da kaza, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesindeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

        Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

