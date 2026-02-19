Adana'da kaza, öğle saatlerinde Ceyhan ilçesindeki Üçdutyeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği servis minibüsü, yol kenarındaki dereye düştü.

SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Araçta yaralanan şoför ile 8 öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan şoför ile 1 öğrencinin durumunun ciddi olduğu, 7 öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.