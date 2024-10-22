Adana'da helikopter destekli operasyonda çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı

Operasyonda bir polis helikopteriyle de havadan gözetleme yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "yağma", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "yaralama" ve "uyuşturucu ticareti" gibi suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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