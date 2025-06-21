Adana'da sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekibi sevk edildi.

Suda çırpınan iki kardeşten Beşir'i bölgedeki vatandaşlar sudan çıkardı, Feryat ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan iki kardeşten biri kayboldu, diğeri vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

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