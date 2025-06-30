Adana'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

Vali Yavuz Selim Köşger, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende spor okullarının gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

Sadece bir spor projesinin değil aynı zamanda vizyonun ve gençliğe duyulan güçlü inancın açılışını yaptıklarını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

"Adana'da yaz aylarının sıcaklığını çocuklarımızın neşesi, salonların enerjisi ve gençliğin heyecanıyla yoğurarak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bir toplumun geleceği, gençliğine verdiği değer ve sunduğu imkanlarla şekillenir. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde 2009 yılından bu yana sürdürülen GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları, bu yaz da Adana'da yüksek katılımla kapılarını açıyor."

Köşger, proje sayesinde çocukların fiziksel olarak gelişmelerinin yanı sıra spor ahlakını, disiplini ve dayanışma ruhunu da kazandıklarını vurguladı.