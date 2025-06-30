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        Adana'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı

        Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 15:54 Güncelleme: 30.06.2025 - 16:12
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        Adana'da GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları törenle açıldı
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        Adana'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nın açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen törende spor okullarının gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu söyledi.

        Sadece bir spor projesinin değil aynı zamanda vizyonun ve gençliğe duyulan güçlü inancın açılışını yaptıklarını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

        "Adana'da yaz aylarının sıcaklığını çocuklarımızın neşesi, salonların enerjisi ve gençliğin heyecanıyla yoğurarak yeni bir dönemin kapılarını açıyoruz. Bir toplumun geleceği, gençliğine verdiği değer ve sunduğu imkanlarla şekillenir. Bu anlayışla, Gençlik ve Spor Bakanlığımız öncülüğünde 2009 yılından bu yana sürdürülen GSB Spor ve Engelsiz Spor Okulları, bu yaz da Adana'da yüksek katılımla kapılarını açıyor."

        Köşger, proje sayesinde çocukların fiziksel olarak gelişmelerinin yanı sıra spor ahlakını, disiplini ve dayanışma ruhunu da kazandıklarını vurguladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da bu yaz, 5 ile 18 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 30 branşta açılacak ücretsiz kurslarda 185 antrenörün görev yapacağını belirtti.

        İl genelinde 200 spor tesisinin bulunduğunu söyleyen Loğoğlu, şunları kaydetti:

        "Sporun tabana yayılması, çocuklarımızın yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesi ve güçlü spor kültürünün oluşturulmasının yanı sıra Engelsiz Spor Okulları kapsamında özel gereksinimli çocuklarımızın spora katılımını artırmak öncelikli hedeflerimizden. Bu projeyle geleceğin milli sporcularını yetiştirecek altyapıyı güçlendireceğiz."

        Konuşmaların ardından GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okullarının açılışı yapıldı, sporcular gösteri sundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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