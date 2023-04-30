Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD), merkez üssünü Saimbeyli ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 22.48'te meydana geldi. 6.9 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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