Yol verme kavgasında kalbinden bıçakladı!
Adana'da, trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 24.02.2026 - 10:01 Güncelleme:
Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda 19 Şubat'ta motosikletli iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma başladı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Habbu (18) ağır yaralandı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Habbu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Yiğit Ö. (20), Mert Ş. (20) ve A.C.T'yi (17) gözaltına aldı.
HAKİMLİKÇE TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ