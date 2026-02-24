Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberi: Yol verme kavgasında kalbinden bıçakladı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Yol verme kavgasında kalbinden bıçakladı!

        Adana'da, trafikte motosikletli iki grup arasında çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yol verme kavgasında kalbinden bıçakladı!

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda 19 Şubat'ta motosikletli iki grup arasında "yol verme" meselesi nedeniyle tartışma başladı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANDI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada göğsünden bıçaklanan Suriye uyruklu Muhammed Habbu (18) ağır yaralandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Habbu, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlılar Yiğit Ö. (20), Mert Ş. (20) ve A.C.T'yi (17) gözaltına aldı.

        HAKİMLİKÇE TUTUKLANDILAR

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hacıosman Metro İstasyonunda Aylin'in ölümü: 'Akran zorbalığı' iddiası

        SARIYER M2 hattı Hacıosman Metro İstasyonu'ne gelen 12'nci sınıf öğrencisi Aylin Görgülü raylara atladıktan sonra trenin altına kalarak (17) hayatını kaybettti.  (DHA) 

        #adana
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        IBM hisselerinde 25 yılın en sert düşüşü
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Trump'ın ABD'yi yanlış yöne götürdüğünü düşünenler çoğunlukta
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        Edirne'de son durum! Debiler düşüşe geçti
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        Elif'in anne ve babasından yardım çağrısı! "Kızımı kanlar içinde gördüm"
        İran'da protestolar yeniden başladı
        İran'da protestolar yeniden başladı
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Kırsalda bereket projesi başlıyor
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        Ramazan’da reflü kabusuna son!
        10 çalışandan 1’i yoksul
        10 çalışandan 1’i yoksul