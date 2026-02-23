Canlı
        Adana'da 1 milyon 123 bin kaçak ilaç ele geçirildi

        Adana’da 1 milyon 123 bin kaçak ilaç ele geçirildi

        Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi. Antibiyotik ve ağrı kesicilerin bulunduğu depoyla ilgili gözaltına alınan A.Ş.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlaçlara imha edilmek üzere el konuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 12:38
        1 milyon 123 bin kaçak ilaç ele geçirildi
        Adana’da bir depoda sağlıksız şartlarda muhafaza edilen 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi, olayla ilgili yakalanan bir kişi tutuklandı.

        KAÇAK İLAÇLAR BİLGİSİNE ULAŞILDI

        İHA'daki habere göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.Y.’in Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’ndeki deposunda kaçak ilaçlar olduğu bilgisine ulaştı.

        POLİS EKİPLERİ BASKIN YAPTI

        Polis bilgi üzerine söz konusu depoya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Yapılan baskında, antibiyotik ve ağrısı kesici gibi ilaçların bulunduğu 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Emniyetteki sorgusunda A.Ş.Y., ilaçların ticaretini yaptığını kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        İLAÇLARA EL KONULDU

        Sağlıksız şartlarda saklanan ilaçlar imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.

        #Son dakika haberler
        #adana
