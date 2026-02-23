Adana’da 1 milyon 123 bin kaçak ilaç ele geçirildi
Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda muhafaza edilen 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi. Antibiyotik ve ağrı kesicilerin bulunduğu depoyla ilgili gözaltına alınan A.Ş.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İlaçlara imha edilmek üzere el konuldu
KAÇAK İLAÇLAR BİLGİSİNE ULAŞILDI
İHA'daki habere göre; Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.Ş.Y.’in Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’ndeki deposunda kaçak ilaçlar olduğu bilgisine ulaştı.
POLİS EKİPLERİ BASKIN YAPTI
Polis bilgi üzerine söz konusu depoya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle baskın yaptı. Yapılan baskında, antibiyotik ve ağrısı kesici gibi ilaçların bulunduğu 1 milyon 123 bin 443 kaçak ilaç ele geçirildi.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Emniyetteki sorgusunda A.Ş.Y., ilaçların ticaretini yaptığını kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İLAÇLARA EL KONULDU
Sağlıksız şartlarda saklanan ilaçlar imha edilmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından el konuldu.