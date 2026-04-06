        Adana'da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

        Adana’da silahlı kavga; 1 ölü, 3 yaralı

        Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Silahlı kavgada hayatını kaybetti

        Adana'da alacak meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        Olay, dün gece saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ancak yaralılardan restoran işletmecisi Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

