Adanaspor: 1 - Keçiörengücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adanaspor sahasında Keçiörengücü ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın da karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta maçında Adanaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Keçiörengücü'nün golünü 56. dakikada Eduard Rroca (p) kaydederken; Adanaspor ise bu gole 81'e Doğukan Emeksiz'le karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Adanaspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı ve 5 puana yükseldi. Keçiörengücü ise 6 puana ulaştı.
Ligin 6. haftasında Adanaspor deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak.