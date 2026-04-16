        Adele müziğe dönüyor

        Adele müziğe dönüyor

        Son albümünü çıkarmasının üzerinden beş yıl, son konserinin üzerinden iki yıl geçen Adele, yeniden stüdyoya giriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 16:00 Güncelleme:
        Müziğe dönüyor

        Adele, ödüllü albümü '30'un yayınlanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, yeniden kayıt stüdyosuna dönüyor. 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Kasım 2024'te Las Vegas'taki gösterilerini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini açıklamıştı. Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak kalan Adele, sinema kariyerine başlarken, müziği de ihmal etmeyecek gibi görünüyor.

        Adele, moda tasarımcısı Tom Ford'un yönettiği, Aaron Taylor-Johnson ile Nicholas Hoult'un başrolleri paylaştığı 'Cry To Heaven' filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

        Film, Anne Rice'ın 1982 yılında yayımlanan ve 18. yüzyıl İtalya'sında hadım edilmiş opera şarkıcılarının ve birbirleriyle çekişen aristokratların yaşamlarını konu alan romanının uyarlaması olacak.

        İlk kez bir filmde rol alacak Adele'in aynı zamanda yeni şarkı kaydedeceği de öğrenildi. Adele'in film için şarkı yapmayı kabul etmesinin yapımcıları sevindirdiği belirtildi. Ancak İngiliz The Sun gazetesine konuşan bazı kaynaklar, Adele'in müzikten uzaklaşarak sadece oyunculuğa odaklanmayı planladığını öne sürdü.

        "OĞLUM İÇİN MÜZİĞE ARA VERDİM"

        Eski eşi Simon Konecki'den 12 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, daha önce turne yapmaktan hoşlanmadığından bahsetmiş, müziğe ara vermeyi oğlu için istediğini söylemişti. Adele, "Bir daha ne zaman sahneye çıkmak istediğimi bilmiyorum. Artık yoluma devam etme zamanı. Yeni bir sayfa açma zamanı ve yeni bir başlangıç ​​zamanı" ifadesini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Halit Akçatepe anıldı

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk sinemasının unutulmaz isimlerini yad etmek amacıyla hayata geçirilen "Yeşilçam Ustalarına Saygı" program serisinin ilkinde oyuncu Halit Akçatepe anıldı

        #Adele
        #müzik
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        ABD Savunma Bakanı: Abluka devam edecek
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        Cenazeler teslim edildi... Gözyaşı sel oldu!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        9 kişinin katili İsa Aras'ın babasının ifadesi ortaya çıktı!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Dehşet grubu C31K kapatıldı!
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        Paylaşımla panik yaratanlara gözaltı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Suça sürüklenen çocuklar: Okula gitmeyen takip edilecek, aileleriyle görüşülecek
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        Sesler geldi, kadın cinayeti ortaya çıktı!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        "Şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Arda Güler'den 5 rekor birden!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Nevzat Bahtiyar 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dolar bazında zirveye dönüş
        Dolar bazında zirveye dönüş
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        4 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"