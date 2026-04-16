Adele müziğe dönüyor

Adele, ödüllü albümü '30'un yayınlanmasının üzerinden beş yıl geçtikten sonra, yeniden kayıt stüdyosuna dönüyor. 37 yaşındaki İngiliz şarkıcı, Kasım 2024'te Las Vegas'taki gösterilerini tamamladıktan sonra müziğe ara vereceğini açıklamıştı. Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak kalan Adele, sinema kariyerine başlarken, müziği de ihmal etmeyecek gibi görünüyor.

Adele, moda tasarımcısı Tom Ford'un yönettiği, Aaron Taylor-Johnson ile Nicholas Hoult'un başrolleri paylaştığı 'Cry To Heaven' filmiyle oyunculuk kariyerine ilk adımını atmaya hazırlanıyor.

Film, Anne Rice'ın 1982 yılında yayımlanan ve 18. yüzyıl İtalya'sında hadım edilmiş opera şarkıcılarının ve birbirleriyle çekişen aristokratların yaşamlarını konu alan romanının uyarlaması olacak.

İlk kez bir filmde rol alacak Adele'in aynı zamanda yeni şarkı kaydedeceği de öğrenildi. Adele'in film için şarkı yapmayı kabul etmesinin yapımcıları sevindirdiği belirtildi. Ancak İngiliz The Sun gazetesine konuşan bazı kaynaklar, Adele'in müzikten uzaklaşarak sadece oyunculuğa odaklanmayı planladığını öne sürdü.

"OĞLUM İÇİN MÜZİĞE ARA VERDİM"

Eski eşi Simon Konecki'den 12 yaşında Angelo adında bir oğlu olan Adele, daha önce turne yapmaktan hoşlanmadığından bahsetmiş, müziğe ara vermeyi oğlu için istediğini söylemişti. Adele, "Bir daha ne zaman sahneye çıkmak istediğimi bilmiyorum. Artık yoluma devam etme zamanı. Yeni bir sayfa açma zamanı ve yeni bir başlangıç ​​zamanı" ifadesini kullanmıştı.