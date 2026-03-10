Canlı
        Haberler Spor Basketbol NBA Adem Bona'nın sayıları Philadelphia 76ers'a yetmedi! - Basketbol Haberleri

        Adem Bona'nın sayıları Philadelphia 76ers'a yetmedi!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'a 115-101 yenildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 10:48
        Adem Bona'nın sayıları 76ers'a yetmedi!

        Rocket Arena'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 7 ribauntla maçı tamamladı.

        Sezonun 30. mağlubiyetini alan 76ers'da, Quentin Grimes 17, Justin Edwards 14 ve Cameron Payne ise 12 sayıyla oynadı.

        Cavaliers'da, James Harden 21 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Dean Wade 13 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı.

        Keon Ellis 19, Donovan Mitchell 17 ve Evan Mobley 15 sayı kaydederek sezonun 40. galibiyetine katkı sundu.

        GILGEOUS-ALEXANDER, THUNDERS'I GALİBİYETE TAŞIDI

        Paycom Center'da oynanan karşılaşmada Oklahoma City Thunder, sahasında Denver Nuggets'ı 129-126 mağlup etti.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 35 sayı, 15 asist ve 9 ribauntla "triple-double"ı kıl payı kaçırarak maçın en skoreri oldu.

        Jaylin Williams 29 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken Ajay Mitchell 24 sayıyla maçı tamamladı.

        Thunder'da, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein, Jalen Williams ve Alex Caruso sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi.

        Nuggets'da Nikola Jokic 32 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla "triple-double" yaptı.

        Tim Hardaway'ın 28 sayıyla katkı sağladığı maçta, Aaron Gordon ise 23 sayı, 10 ribauntluk performansıyla "double-double"la oynadı.

