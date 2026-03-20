        Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i yendi - Basketbol Haberleri

        Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i yendi

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Sacramento Kings'i 139-118 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2026 - 10:32 Güncelleme:
        Adem Bonalı Philadelphia 76ers, deplasmanda kazandı!

        Adem Bona'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuk olduğu Sacramento Kings'i 139-118 mağlup etti.

        Golden 1 Center'da oynanan karşılaşmada Adem Bona, 8 sayı ve 10 ribauntla mücadele etti.

        Sezonun 38. galibiyetini alan 76ers'ta kariyer rekoru kıran çaylak VJ Edgecombe 38 sayı ve 11 asistle "double-double" yaparken maçın da en skorer ismi oldu.

        Justin Edwards 32, Quentin Grimes 27 sayıyla maçı tamamlarken Andre Drummond, 13 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Bu sezonki 53. mağlubiyetini yaşayan Kings'te Maxime Raynaud 30, Daeqwon Plowden 20 ve DeMar DeRozan 13 sayı kaydetti.

        LUKA DONCİC, 60 SAYIYLA LAKERS'I SIRTLADI

        Los Angeles Lakers, deplasmanda Miami Heat'i 134-126 mağlup etti.

        Kaseya Center'da oynanan müsabakada Luka Doncic, 60 sayı ve 7 ribauntla takımını galibiyete taşıdı. Doncic, Kobe Bryant'ın emeklilik maçından bu yana 60 sayı atan ilk Lakers oyuncusu oldu.

        Konuk ekipte LeBron James, 19 sayı, 10 asist ve 15 ribauntla "triple-double" yaptı.

        Heat'te Jaime Jaquez ve Andrew Wiggins sakatlıkları nedeniyle forma giyemezken Bam Adebayo 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

        Tyler Herro 21 ve Norman Powell ise 20 sayı kaydetti.

