Adem elması sözünün nereden geldiği ile ilgili 2 adet dilbilim hipotezi bulunur. Bunlardan ilki, İbrahimi dinlerde "ilk insan" olarak bilinen Hz. Adem'in ve eşi Havva'nın yedikleri elmadan sonra elmanın boğazlarına takılması sonucu Adem elması oluştuğu bilinir.

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ASLINDA BİR KELİME HATASI

İkinci teoriye göre ise dilbilimci Alexander Gode tarafından ileri sürülür. Gode, bu ismin basit bir çeviri hatası olduğunu söyler. Adem elması kalıbı, Latincede "pomum Adami" demektir. Bu kalıp Latinceye, İbranicedeki "tappuach ha adam" kalıbından geçer.

"İnsan çıkıntısı" anlamına gelen bu kelimenin oluşumunda kafa karışıklığı İbranicede "adam" sözücügünün "insan " anlamına denk gelmesinden kaynaklanır. Yani İbranicede "çıkıntı" anlamına gelen sözcük, aynı zamanda "elma" anlamına da gelir. Dolayısıyla "insanın çıkıntısı" anlamındaki İbranice kalıp Latinceye "Adem elması" olarak geçer.