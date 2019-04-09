Beşiktaş'ın deplasmanda 7-2 kazandığı Çaykur Rizespor maçında 2 gol, 3 asistlik performansıyla dikkat çeken Adem Ljajic, karşılaşmayı değerlendirdi.

Performansı hakkında konuşunda Ljajic, "Sonuca baktığınızda çok kolay bir maç olduğunu zannedebilirler. Kolay bir maç olmadı. 7 golle kazanmak çok mutluluk verici. Bu akşam beni en çok sevindiren şeylerden biri takım halinde çok iyi yardımlaşma gösterip böyle bir sonuç almamız“ dedi.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM"

Ljajic maçtan sonra kartal pençesi yaptığının hatırlatılması ve "Yeni sezon için bu bir mesaj mıydı?" sorusu üzerine "Umarım önümüzdeki sene de burada olurum. Takım için sahada her şeyi vermeye çalışırım. Sanırım bu ana kadar Beşiktaş formasıyla en iyi maçımı oynadım. Beşiktaş'ta bulunmaktan, bu takımın parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Umarım seneye ve daha sonraki yıllarda burada olurum" yanıtını verip Beşiktaş'ta kalmak istediğini açıkladı.

GÜVEN'E TEŞEKKÜR ETTİ

Sırp futbolcu "Güven maçın oyuncusu oyunu sana verdi, sen kime verirsin?" sorusuna ise "Güven'e çok teşekkür ediyorum. Bu akşam onun akşamı oldu. Gollerden ziyade asistlerle katkı yaptım. Burak'ın gol atması beni çok sevindirdi. Burak sezon başından beri bizimle olsaydı sıralamada şu anda çok farklı yerde olabilirdik. Haftanın oyuncusu için oyum Güven'e" yanıtını verdi.