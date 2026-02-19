Adı Epstein belgelerinde geçen Whoopi Goldberg açıklama yaptı

Whoopi Goldberg, adının Jeffrey Epstein dosyalarında yer almasıyla ilgili açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde TV programında, Oscar ödüllü oyuncu, şeffaflık adına açıklama yaptığını söyleyerek sözlerine başladı. Goldberg; "Evet, dosyalarda adım geçiyor. Peki ne yazıyor orada? 'Whoopi'nin Monaco'ya gitmek için uçağa ihtiyacı var. John Lennon'ın yardım kuruluşu bunun parasını ödüyor' deniyor. Aslında 'Julian'ın yardım kuruluşu' yazmalıydı. 'Kiralamak istemiyorlar, bu yüzden özel uçak arıyorlar. İşte bilgiler' yazıyor. Ve tüm bilgileri veriyorlar" şeklinde konuştu.

Whoopi Goldberg'in program partneri Joy Behar, "Yani başka bir deyişle, listede herkes olabilir mi?" diye sorunca, oyuncu; "İşte benim de demek istediğim bu. Lütfen unutmayın: Bir ünlünün listede yer alması, suçlu olduğu anlamına gelmez" şeklinde yanıt verdi.

Jeffrey Epstein dosyalarında sadece bir dönem özel uçağa ihtiyacı olduğu için, özel uçak sahiplerine ulaşmaya çalışmasından dolayı adının geçtiğini söyleyen Whoopi Goldberg, Epstein'i kast ederek; “Onun kız arkadaşı değildim. Arkadaşı da değildim” dedi. Ünlü oyuncu; “Kendimden bahsediyorum, çünkü üzerime çok yükleniyorlar. İnsanlar gerçekten onunla birlikte olduğuma inanıyor. Hadi ama. Birlikte olduğum her erkeği biliyorsunuzdur" ifadesini kullandı. Goldberg, ilişkileri hakkında geçmişte çok haber yapıldığına işaret etti.