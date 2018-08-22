Öne Çıkanlar
Adil Gevrek
Futbol
Haberler > Futbol

Adil Gevrek: "Şu an için 1 veya 2 transfer gündemimizde"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, transfer döneminin devam ettiğine işaret ederek, "Şu an için 1 veya 2 transfer gündemimizde" dedi

22 Ağustos 2018 Çarşamba, 21:34:07 | Güncelleme:

Başkan Gevrek, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman öncesi futbolcular ve teknik heyetle bayramlaştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-siyahlı kulübün başkanı, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlayarak, taraftara en güzel bayramı Fenerbahçe galibiyetiyle yaşattıklarını söyledi.

Gevrek, lige 2 galibiyetle başlamanın sevindirici olduğunu aktararak, alınan başarıdan dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını dile getirdi.

Sezonun yeni başladığını, önlerinde uzun bir maraton olduğunu aktaran Adil Gevrek, "Daha 32 hafta var. İki maç kazandık diye havalara girmemek gerekiyor. Bazen de 2 maç üst üste kaybedebilirsin, futbolda böyle şeyler var. Biz bu anlamda haddimizi biliyoruz. İlk 2 maçı kazandık ama maraton uzun. Göztepe ve Fenerbahçe maçları geride kaldı. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.

Gevrek, transfer konusunda çok titiz davrandıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Transferi bir haftada bitirmeyi biz de isteriz ama önemli olan doğru transferleri yapmak. Bazı transferleri yapmak o kadar kolay olmuyor. Haber bekliyorsun, bonservisler var, futbolcunun kulübüyle sıkıntıları oluyor. Daha önce 3-4 nokta transfer yapacağımızı daha önce söylemiştik. Onların dışında da birkaç genç oyuncu alınacağını söyledik. Aleksic ve Guilherme'yi aldık. Önceliğimiz, inandığımız ve istediğimiz oyuncuları transfer etmek. 4 sezondur aynı şekilde transferler yapıyoruz. Şimdiye kadar transferlerin yüzde 80'i takıma uyum sağladı. Bu sezon da yeni transferler takıma uyum sağladı. Daha da iyi olacaklar. Şu an için 1 veya 2 transfer gündemimizde."

TRABZONSPORLU MUSTAFA AKBAŞ KONUSU

Trabzonsporlu Mustafa Akbaş ile ilgilendikleri iddiasının sorulması üzerine Adil Gevrek, "Durumu nedir bilmiyoruz. Net bir şey yok. Öyle bir şey olsa iki kulüp arasında oturulur ve konuşulur. O konuyla alakalı şu an net bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Gevrek, takımda forma giyen bazı oyuncular için kulübe transfer teklifi geldiğini aktararak, "Birkaç oyuncuya daha teklif gelebilir ama daha netleşmedi. Bunlar oynayan futbolcular. Bizden giden veya gelen olabilir. Transfer sezonu bitene kadar çok şey yaşanabilir. Önceliğimiz takımın menfaati. Teklif gelen oyuncularımızı da en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Adil Gevrek, Fenerbahçe maçında skor tabelasında "Fenerbahçe 6-0 Galatasaray" yazıldığı iddiasıyla ilgili ise, "Fotomontaj olduğunu maçtan sonra açıkladık. Konuyu araştırdık, kulübümüzle bir alakası yok. Tamamen fotomontaj. Konuyla ilgili hukuki süreç gerekli mi bilmiyorum ama biz Evkur Yeni Malatyaspor olarak gerekeni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.

ANTRENMAN

Evkur Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda yapacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.

Ligin 2. haftasında 1-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasının ardından 3 gün izin yapan sarı-siyahlı futbolcular, Nurettin Soykan Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, idmanı pas çalışmasıyla tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.