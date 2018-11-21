Bir televizyon programına telefonla bağlanan Gevrek, takımın 2. Lig’den Süper Lig’e yükseliş serüveniyle, şu anki durumunu anlattı. Göreve geldiklerinde takımın TFF 2.Lig’de olduğunu hatırlatan Gevrek, "Takımımız TFF 2. Lig’den Spor Toto 1. Lig’e, iki yıl sonra da Spor Toto Süper Lig’e yükseldi. Bu tabi ki tek başımıza yaptığımız bir iş değil. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımız ve taraftarlarımızın büyük desteği var. Samimiyetin yanı sıra doğru adımlar atıldı. Ekonomi anlamında da Anadolu kulüplerinin gelirinin yüzde 90’ı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan geliyor. Malatya Büyükşehir Belediye eski Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz. Takımımız daha önce belediyenin takımıydı, onların da büyük katkısı oldu. Bütün camianın bu işe sahip çıkması gerekiyor, bu şekilde bir yerlere gelinebilir" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E TARAFRTARIMIZLA, CAMİAMIZLA HEP BERABER ÇIKTIK"

Gevrek, geçmişte Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle varlığını sürdüren E.Yeni Malatyaspor’un ilk sivil yönetimi olarak göreve geldiklerini belirtti. E. Yeni Malatyaspor’un herkesin takımı olduğunu dile getiren Gevrek, "Takımla ilgili ‘sivil bir yönetimin alması lazım’ denildi. Sivil yönetim olarak biz göreve geldik. Futbol birlik, beraberlik ve kardeşliktir. E. Yeni Malatyaspor siyasi görüşü ne olursa olsun bütün Malatya’nın takımıdır. Takımı verdiler, sivil yönetim olarak göreve geldik. Futbolu özleyen bir şehirdi. Malatya şehri geçmişte büyük başarılara imza atmış bir şehir. Bir özlem vardı. Taraftarlarımızla E. Yeni Malatyaspor’u benimsedik ve 11 yıl sonra Süper Lig'e çıktık. Sivil yönetim olarak da Süper Lig’e taraftarımızla, camiamızla hep birlikte çıktık” şeklinde konuştu.

"ANADOLU TAKIMLARIMIZA HERKESİ SAHİP ÇIKMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Gevrek, taraftarların her maçta stadı doldurması gerektiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“27 bin 44 kişi kapasiteli bir stadımız var. Büyük maçlarda stadı dolduruyoruz. Ortalamada da 11-12 bini buluyor ama gönül ister ki statlar dolsun. Sadece Malatya değil, Türkiye’de bütün statların dolmasını istiyoruz. Bir ilin futbolunun marka değerini artıracaksak, o ilin taraftarını stada çekmeliyiz. Şehirde Malatya’nın bir takımı var, herkesin maçlara gelmesini istiyoruz. O anlamda Anadolu takımlarımıza herkesin sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Taraftarımızı stada çekmek için bizimde üzerimize düşen şeyler vardır. Türkiye’de futbol takımları ciddi sıkıntı içerisinde, biz sadece sportif başarı değil, hem sportif başarıyı yakalamak hem kulübü ekonomik olarak iyi yönetmek hem de altyapıya yatırım yapmalıyız."

"TRANSFER KOMİTEMİZİN İZLEDİĞİ FUTBOLCULAR VAR"

Özellikle yabancı oyuncu transferinde hassas davrandıklarını anlatan Gevrek, “Transfer komitemizin izlediği futbolcular var. Bunu teknik heyetle birlikte yapıyoruz. Hem teknik heyetimiz hem sportif direktörümüz hem de transfer komitemizle istişare yaparak transferler gerçekleştiriliyor. Ama bazen aldığınız çok iyi oyuncu tutmayabilir. Bu Malatya ve diğer takımlar içinde geçerli. İyi oyuncudur ama gelip uyum sağlayamayabilir. 10 transferden 1-2’si tutmayabilir ama yüzde 80’i tuttu mu bu da doğru bir sonuç oluyor. Yabancı oyuncu transferlerde dikkat etmeliyiz. O anlamda hassas davranıyoruz. Bizim aldığımız oyuncuların hepsi tuttu" şeklinde konuştu.

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