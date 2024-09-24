Adil Öksüz'ün kaçmasına yardım eden sanığa 28 yıl hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün firar ve güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren kişilere yönelik çalışmalarda, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün uygulama noktasında durdurulan araçtan kaçmaya çalışırken yakalanan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan sanık Cihat Yıldız hakkında yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Sanık Yıldız'ın birkaç gün sonra eve yine geleceğini ve Öksüz'ü alacağını kendisine söylediğini kaydeden gizli tanık, şunları kaydetti:

"Bu şekilde Adil Öksüz'ün başka bir yere götürülme planı yapıldığını anladım. Ağustos ayının ikinci veya üçüncü günü Yıldız, Adil Öksüz'ü evimden götürmek üzere geldi. Adil Öksüz'ün siyah bir valiz içerisinde bulunan şahsi eşyalarını Bahadır (Cihat Yıldız) alarak önden çıktı. Ardından ben çıktım. Benden birkaç dakika sonra ise Adil Öksüz evden çıktı. Dışarıya çıktığımızda bizi iki ayrı araba bekliyordu. Öndeki araçta görsem teşhis edebileceğim, Zafer ismiyle hatırladığım bir şahıs şoför olarak bulunuyordu ayrıca o araca Bahadır ve Adil Öksüz bindi. Bahadır önde, Öksüz arkada tek oturuyordu. Öndeki araç, camları filmli araç idi. Arkadaki araca ise ben ve yine teşhis edebileceğim, Alper isimli, yapılanmada görev olan şahıs bindik. Şoförlüğü Alper yapıyordu. Araçlar hareket ettikten sonra bizim bulunduğumuz araç öndeki aracın önüne geçti. O şekilde seyre devam ettik."

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Gizli tanık, Altunizade'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde bağlantı yolunda kendisinin araçtan indirildiğini, Öksüz'ün içinde olduğu aracın devam ettiğini anlatarak "Buradan nereye geçtiklerini bilmiyorum. O konuda bana herhangi bir şey söylenmedi. Bu olaydan birkaç gün sonra ben Rüştü'yü gördüğümde o gün nereye gidildiğini merak ettiğimden dolayı sordum, kendisi bana eliyle 'sus' işareti yaparak herhangi bir şey söylemedi ve ayrıca bana kimseye bir şey söylememem konusunda tembihte bulundu." ifadelerini kullandı.