Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Adım Farah oyuncuları ve konusu

Fox TV'de yayınlanacak olan Adım Farah dizisi ile ilgili ilk detaylar belli oldu. Ünlü oyuncular Engin Akyürek ile Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı diziye dair ilk detayları bir araya getirdik...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Adım Farah dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Yeni yılın iddialı dizilerinden biri olan Adım Farah için geri sayım başlamış durumda. Çekimlerine başlanan dizinin oyuncu kadrosu belli oldu. Tutkulu bir aşkın konu edileceği dizi ile ilgili ilk ayrıntıları derledik!
  • Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Adım Farah dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    “Adım Farah” Dizisinden Sürpriz Kare!

    Çekimleri geçen hafta başlayan; sezonun iddialı dizilerinden ve güçlü oyuncu kadrosu ile adından sıkça söz ettiren “Adım Farah”ın başrol oyuncuları, dizinin afiş çekimini gerçekleştirdiler.
  • Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Adım Farah dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan dizinin afiş setinden ilk kare ise hayranlarını daha fazla bekletmek istemeyen Engin Akyürek ve Demet Özdemir’den geldi. 
  • Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Adım Farah dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    GÜÇLÜ KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR!

    Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı dizi, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak.
  • Adım Farah dizisi ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? Adım Farah dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir?

    Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği “Adım Farah”ın yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un  birlikte kaleme aldıkları “Adım Farah”, yakında.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.