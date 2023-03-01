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Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Adım Farah dizisi konusu ve oyuncuları gündemdeki yerini aldı. Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı Adım Farah dizisi; ülkesinden kaçmak zorunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz ile kesişen hayatlarını konu alacak. Dizi severler için Adım Farah dizisi oyuncu kadrosu ve konusunu derledik. İşte FOX TV yeni dizisi Adım Farah oyuncuları ve hikayesi...

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  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

    Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını ise Saner Ayar’ın üstlendiği Adım Farah dizisinin oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu Adım Farah dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme alıyor. İşte FOX TV Adım Farah oyuncuları ve konusu...
  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

    ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU 

    İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.
  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

    Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.
  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

    Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.
  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

    ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCULARI 

    Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda; Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yanı sıra;  Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturacak.
  • Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler?

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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