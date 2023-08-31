Adıyaman'da deprem! 31 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma olan depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos Perşembe günü günü saat 03:20'de Adıyaman Çelikhan'da deprem oldu. İşte 31 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ağustos Perşembe günü için yayınlandı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan son dakika açıklamasına göre Adıyaman Çelikhan'da deprem meydana geldi. İşte 31 Ağustos Kandilli ve AFAD so depremler listesi...
ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM!
AFAD verisine göre 31 Ağustos Perşembe günü saat 03:20'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.