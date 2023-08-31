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        Haberler Gündem Adıyaman'da deprem! 31 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Adıyaman'da deprem! 31 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri, yaşadığı yerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma olan depremin ardından afet bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. AFAD tarafından açıklanan verilere göre 31 Ağustos Perşembe günü günü saat 03:20'de Adıyaman Çelikhan'da deprem oldu. İşte 31 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 08:05 Güncelleme: 31.08.2023 - 08:05
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        Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ağustos Perşembe günü için yayınlandı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan son dakika açıklamasına göre Adıyaman Çelikhan'da deprem meydana geldi. İşte 31 Ağustos Kandilli ve AFAD so depremler listesi...

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        ADIYAMAN'DA KORKUTAN DEPREM!

        AFAD verisine göre 31 Ağustos Perşembe günü saat 03:20'de 2.9 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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        SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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