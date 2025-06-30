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        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil sürecinde hangi davalara bakılır?

        Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte Adli tatil tarihleri

        Yargı sistemine yaz molası olarak bilinen adli tatil, 2025 yılında da belirli tarihler arasında uygulanacak. Hukukçulara dinlenme fırsatı sunan bu dönem, bazı davaların ertelenmesine neden olurken, vatandaşlar açısından da dava süreçlerini etkileyen önemli bir zaman dilimini oluşturuyor. Peki, 2025 adli tatili ne zaman başlayacak ve hangi davalar bu dönemde görülmeye devam edecek? İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:57
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        Dava süreçlerini yakından takip edenler dikkat! Yaz aylarının gelmesiyle birlikte adli tatil takvimi yeniden gündemde. Hem mahkemelerdeki yoğunluğu azaltan hem de hukukçulara soluklanma imkânı tanıyan bu özel dönem, 2025 yılında hangi tarihler arasında uygulanacak? Adli tatilde hangi davalar görülmeye devam ediyor, hangileri erteleniyor? İşte güncel bilgiler...

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        ADLİ TATİL TARİHLERİ

        Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

        6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

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        ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR HANGİLERİDİR?

        Adli tatil süresince bu tatile tabi olmayan davalar görülmeye devam edecek. Bunlar HMK 103. maddesine göre şu şekilde:İhtiyati tedbir, haciz ve delil tespiti, nafaka, soybağı, velayet, vesayet, iş davaları, ticari defterler veya kıymetli evrakların kaybolması ile ilgili işlemler, iflas, konkordato, sermaye şirketleri ve koop. yapılandırma işleri, tahkim, çekişmesiz yargı işleri, ivedi işler.

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