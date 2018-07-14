Sağlık kontrolünün ardından yeniden sorguya alınacaklar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesine devam ediliyor. Operasyonda gözaltına alınan ve ‘kedicik’ olarak adlandırılan bir gurup kadın şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesine getirildi.

İHA'nın haberine göre, kadın şüpheliler sağlık kontrolü işleminin ardından sorgulanmak üzere yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.

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