Adriano’nun yeni adresi...

Sezon sonunda Beşiktaş’la sözleşmesi bitecek olan Adriano’nun ülkesine dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Brezilya basını Beşiktaş’ın 34 yaşındaki sol bekiyle Coritiba kulübünün ilgilendiğini bildirdi. Bu sezon Beşiktaş’ta 21 maçta görev alan ve 1 asist yapan Adriano, istikrarsız performansıyla dikkat çekiyor.