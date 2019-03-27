Beşiktaş’ın sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol bek Adriano’nun yerine PSV’de forma giyen Aziz Behich’i transfer listesine aldığı iddia edildi. Hollanda kulübü, 1.5 milyon euroya Bursa’dan aldığı Avustralyalı oyuncudan beklediği verimi alamadığı için gitmesine sıcak bakıyor.