Büyük deprem felaketinin ardından ilk etapta geçtiğimiz aylarda 46 bin konut teslim edildi. İnşaatı tamamlanan ikinci etap konutlar için kura çekimi başladı. Yapımı tamamlanan deprem konutları için kura çekimi 19 Mart itibarıyla gerçekleştiriliyor. Peki, deprem konutları kura sonuçları ve isim listesi nasıl sorgulanır? İşte, Kahramanmaraş deprem konutları kura çekilişi canlı yayını hakkında bilgiler...