AFAD resmi Twitter hesabındna yaptığı açıklamada; "Bulunduğunuz yerin #deprem tehlike değerini biliyor musunuz?https://tdth.afad.gov.tr adresinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz." dedi. İşte E-Devlet Deprem tehlike değeri sorgulama...
E-DEVLET DEPREM TEHLİKE DEĞERİ SORGULAMA
Evinizin deprem tehlike değerini öğrenmeniz yardımcı olacak sistem AFAD tarafından geliştirildi. E-Devlet sistemi üzerinden koordinat ve adres bilgilerinizi girerek, yaşadığınız yerin deprem tehlike değerini öğrenebilirsiniz.
EVİNİZİN DEPREM TEHLİKE DEĞERİ İÇİN TIKLAYIN
— A F A D (@AFADBaskanlik) June 26, 2020
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