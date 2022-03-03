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Haberler Gündem AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Deprem mi oldu? 3 Mart 2022 son depremler listesi - Son dakika haberler
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: 3 Mart 2022 son depremler listesi

Türkiye'de meydana gelen son depremler hafta başından beri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde geçtiğimiz akşam meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Akdeniz bölgesi başta olmak üzere ülkenin pek çok bölgesinde deprem haberleri takip ediliyor. AFAD ve Kandilli 3 Mart 2022 son depremler listelerini paylaştı.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıkladı: Deprem mi oldu? 3 Mart 2022 son depremler listesi - Son dakika haberler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan güncel son depremler listeleri gündemde. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 3 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 3 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem İzmir Menderes'te 03/03/2022 - 13:47:12 meydana 1.3 büyüklüğündeki deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 3 MART

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.03 13:32:06 37.3930 30.4587 1.9 -.- 1.5 -.- KARAALILER-BUCAK (BURDUR) İlksel
2022.03.03 13:08:18 40.5820 35.8525 9.4 -.- 2.1 -.- MAHMATLAR-(AMASYA) İlksel
2022.03.03 12:58:48 36.9777 27.6833 14.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.03 12:52:29 39.1245 27.5367 0.0 -.- 1.7 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) İlksel
2022.03.03 11:55:44 37.1407 28.4752 10.8 -.- 1.7 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel
2022.03.03 11:36:14 37.8268 27.0100 4.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.03 09:46:25 39.5633 41.1852 8.4 -.- 2.2 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.03 08:17:52 39.6530 26.0825 16.7 -.- 1.5 -.- TAVAKLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.03 05:58:04 39.5610 26.2142 5.4 -.- 1.8 -.- CAMKOY-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2022.03.03 05:42:56 37.7778 26.7903 1.2 -.- 2.0 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.03 05:19:47 37.6852 29.3147 1.4 -.- 1.9 -.- KOCAPINAR-SERINHISAR (DENIZLI) İlksel
2022.03.03 04:44:54 37.8388 30.8433 2.5 -.- 2.8 -.- AKPINAR-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.03.03 03:12:01 38.9143 40.4622 26.8 -.- 1.3 -.- KURUDERE-(BINGOL) İlksel
2022.03.03 02:17:13 38.1173 30.9550 5.0 -.- 2.6 -.- AFSAR-GELENDOST (ISPARTA) İlksel
2022.03.03 02:11:37 37.0308 28.4517 9.5 -.- 2.6 -.- KIZILYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.03 00:52:09 37.0618 28.3752 4.5 -.- 1.6 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.03 00:28:51 39.1395 28.3070 9.3 -.- 1.7 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2022.03.03 00:01:13 34.4933 23.8968 17.2 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

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