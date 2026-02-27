Canlı
        Haberler Dünya Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri | Dış Haberler

        Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesleri

        Afganistan'ın başkenti Kabil'de çok sayıda büyük çaplı patlama meydana geldiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 02:35
        Kabil'de patlama sesleri
        Anadolu Ajansı'nın Kabil'deki kaynaklardan edindiği bilgiye göre TSİ 01.00 sularında kent merkezinde çok sayıda patlama yaşandı.

        Afgan sosyal medyasında Pakistan'ın savaş uçaklarının bombardıman düzenlediği yönünde iddialar yer alırken, İslamabad yönetiminden bu yönde resmi açıklama gelmedi.

        Pakistan devlet televizyonu PTV News'ün güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, ordunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı askeri tesisleri imha ettiği iddia edildi.

        Güvenlik kaynakları, Kandahar'daki hava saldırılarında bir cephane deposu ve lojistik üssün de yok edildiğini aktardı.

        Öte yandan Tolo News'ün haberine göre, Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Afgan güçlerinin Pakistan'ın Durand Hattı boyunca bulunan mevzilerine yönelik misilleme operasyonlarının yerel saatle gece 12'de sona erdiğini bildirdi.

        Afganistan yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pakistan ordusunun Kabil, Kandahar ve Paktia'daki bazı bölgeleri bombaladığını ancak herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

        Sözcü Mücahid, iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirmişti.

        Pakistan Enformasyon Bakanlığı da Afganistan'ın operasyonuna karşı Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiğini açıklamıştı.

