Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Afra Saraçoğlu annesiyle gece gezmesinde - Magazin haberleri

        Afra Saraçoğlu, annesiyle gece gezmesinde

        Oyuncu Afra Saraçoğlu ve annesi Lütfiye Saraçoğlu, önceki gece Bebek'teki görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 10:48 Güncelleme: 21.12.2024 - 10:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Afra Saraçoğlu, annesiyle birlikte Bebek'teki bir mekândaydı.

        2

        Muhabirlerin, “Afra hanım, annenizle ilk defa gece gezmesinde gördük, biraz sohbet edelim?” sorusuna Afra Saraçoğlu, sadece; “Teşekkür ederim, iyi geceler” yanıtını vererek hızla mekândan ayrıldı.

        3

        Lütfiye Saraçoğlu

        #Afra Saraçoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Beşiktaş'ta yaşandı! İETT şoförü otobüsü terk edip gitti
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Borçlanmayı 2024’te yapın
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        Gençleri tehdit eden o madde Türkiye’ye de girecek mi?
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        "3 kırmızı, 2 penaltıyı atladı"
        Mustafa Keser'den kötü haber
        Mustafa Keser'den kötü haber
        "Special One'dan özel ikram!"
        "Special One'dan özel ikram!"
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Ayrılık sorusuna sert cevap
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        Cep telefonu ve taşıt satışlarında taksit süreleri değişti
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        5 bin yıllık Stonehenge'in sırrı çözülüyor
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        Almanya'da otomobil kalabalığın içine daldı! Şüpheli yakalandı
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        The Matrix hakkında 10 bilinmeyen gerçek!
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        ‘Normal çocuklar’ ve ‘nepo bebekler’
        Aşkları ülkeyi aştı
        Aşkları ülkeyi aştı
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        13 il için sarı, 4 il için turuncu uyarı! Sağanak ve fırtına etkili olacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        En iyi 5 Kemal Sunal filmi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        UnitedHealthcare CEO'sunu öldüren Luigi Mangione ölüm cezası alabilir
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!